ستولتنبرغ: لا معلومات لدينا حول تهديد روسي محتمل ضد إحدى دول الناتو

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بأنه لايمتلك معلومات عن تهديد محتمل مزعوم بهجوم روسيا على أي من دول الحلف.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع ردا على سؤال حول تهديد محتمل مزعوم بشن هجوم على الناتو من روسيا: "مهمة الناتو هي منع الهجوم على إحدى دول الحلف، ليس لدينا أي مؤشر على وجود تهديد لأي دولة عضو".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، وأن ذلك لا يحمل أي معنى لروسيا، وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد وهمي روسي من أجل صرف الانتباه عن المشكلات الداخلية، إلا أن "الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".

وأضاف بوتين أن الدول الغربية قد بدأت تدرك أن هزيمة روسيا استراتيجيا في ساحة المعركة مع أوكرانيا مستحيلة، لهذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن روسيا مستعدة للحوار.

المصدر: RT