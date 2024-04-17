ستولتنبرغ: دول "الناتو" يمكنها إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن الحلفاء لديهم الفرصة لإرسال أنظمة دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عددها.

وقال في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع رؤساء وزراء التشيك والدنمارك وهولندا، والتي تمت خلالها مناقشة المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك توريد أنظمة الدفاع الجوي: "الحقيقة هي أن لدينا أنظمة كافية لتزويد أوكرانيا بكميات أكبر بكثير، سواء كنا نتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي بشكل عام أو بطاريات باتريوت، وهذا ما نعمل عليه الآن".

وفي الوقت نفسه، أشار ستولتنبرغ إلى أنه لا يمكنه "الحديث عن أرقام محددة، لأن هذه معلومات سرية"، ووفقا له تم نشر أقل من 100 نظام دفاع جوي من طراز "باتريوت" في أوروبا، لكن جميع أعضاء التحالف لديهم عدد كبير من هذه الأنظمة، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم الأحد الماضي، بأن كييف تطلب من شركائها نقل أنظمة الدفاع الجوي إليها، وفي مقدمتها أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، "حتى لو بالإيجار".

وتبلغ السلطات الأوكرانية بانتظام عن نقص في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها وتدعو الغرب إلى نقلها إلى كييف. وفي أوائل أبريل الجاري، ذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية نقلا عن مصادرها، أن القوات الروسية دمرت العديد من أنظمة "باتريوت" التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ولم يتم تحديد العدد بدقة.

وفي 9 أبريل، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن أوكرانيا "تطلب بشدة" من الاتحاد تخصيص سبع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" بشكل عاجل.

وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادرها أن دول الاتحاد الأوروبي ترفض هذه الطلبات المقدمة من كييف. وبحسب معلوماتها، تحاول كييف إقناع إسبانيا وبولندا ورومانيا بنقل أنظمة "باتريوت" الخاصة بها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT