أعلن رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف أن سلطات القرم تخطط لتأميم ممتلكات 110 شخصيات يدعمون نظام كييف ويرسلون الأموال للقوات الأوكرانية.

وقال قسطنطينوف إن مشروع القانون تم تقديمه إلى مجلس الدولة بجمهورية القرم.

وأضاف: "الحديث يدور حول تأميم ممتلكات عدد من الأفراد والكيانات القانونية التي ترتكب أعمالا عدائية تجاه روسيا".

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وأشار إلى أن القائمة ستشمل ممتلكات المغنية سوزانا جمال الدينوفا، وشركة "كييفغورستروي" القابضة، ونائبة الشعب الأوكراني ليديا كوتيلاك وآخرين.

وصرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف في وقت سابق أن جميع عائدات بيع ممتلكاتهم سترصد لتلبية احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

واعتمد برلمان القرم، في وقت سابق، قرارا حول تأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين الذين يقومون بأعمال عدائية تجاه روسيا، وبينهم رينات أحمدوف وإيغور كولومويسكي وأرسيني ياتسينيوك ونيستور شوفريتش وسيرغي تاروتا وغيرهم. وصرح أكسيونوف آنذاك بأن كل عائدات بيع هذه الممتلكات ستنفق على احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "RT"