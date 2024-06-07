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بايدن: لن أعفو عن هانتر إذا تمت إدانته

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بايدن: لن أعفو عن هانتر إذا تمت إدانته
AP
هانتر بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يعفو عن نجله هانتر الذي يحاكم بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

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بايدن يعرب عن تقديره لقوة ابنه هانتر بعد بدء محاكمته لحيازة سلاح خلافا للقانون
بايدن يعرب عن تقديره لقوة ابنه هانتر بعد بدء محاكمته لحيازة سلاح خلافا للقانون

وخلال مقابلة حصرية أمس الخميس مع شبكة "ABC" الإخبارية، في مقبرة نورماندي بفرنسا، في الذكرى الثمانين ليوم الإنزال، سأل المذيع بايدن عما إذا كان سيقبل نتيجة محاكمة ابنه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، فأجاب "نعم". وقال بايدن أيضا "نعم" عندما سأله المذيع عما إذا كان يستبعد العفو عن هانتر.

ويحاكم هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 سنة، وهو الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة للرئيس الأمريكي، بثلاث تهم جنائية.

ويتهمه مدعون فدراليون بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري عام 2018، حين نفى إدمانه على المخدرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقا.

وهانتر متهم بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى، كما يواجه دعوى قضائية من زوجته السابقة بتهمة انتهاك اتفاق الطلاق، ويتم النظر فيها منذ عدة سنوات بشكل سري.

وتعتبر المحاكمة تاريخية، حيث لم يواجه أي ابن رئيس ما زال في منصبه محاكمة جنائية من قبل.

المصدر: "ABC"

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