بايدن يعرب عن تقديره لقوة ابنه هانتر بعد بدء محاكمته لحيازة سلاح خلافا للقانون

امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن التطرق لقضية نجله هانتر الذي تبدأ محاكمته بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، بينما عبر عن "حبه الكبير" له.

وعبر جو بايدن عن "حبه الكبير" لابنه هانتر الذي تبدأ محاكمته بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني أمام محكمة فيدرالية.

AFP

وأعلن بايدن في بيان: "كرئيس لن أعلق على إجراء فيدرالي جار، ولكني كأب أكن حبا لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته".

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر البالغ من العمر 54 سنة بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في عام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقا.

وهانتر بايدن متهم بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

وكشف موقع "أكسيوس" في وقت سابق، أن هانتر بايدن، يواجه دعوى قضائية من زوجته السابقة بتهمة انتهاك اتفاق الطلاق، ويتم النظر في الدعوى منذ عدة سنوات بشكل سري.

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المصدر: RT + "أ ف ب"