"أكسيوس": نجل بايدن يواجه دعوى قضائية لتراكم ديون تفوق 1.7 مليون دولار لطليقته

كشف موقع "أكسيوس" أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يواجه دعوى قضائية من زوجته السابقة بتهمة انتهاك اتفاق الطلاق، ويتم النظر في الدعوى منذ عدة سنوات بشكل سري.

وبحسبما ذكره الموقع: "في يناير 2021، وجدت محكمة في واشنطن أن هانتر بايدن انتهك اتفاق الطلاق وكان مدينا لزوجته السابقة بأكثر من 1.7 مليون دولار".

وذكر التقرير أن طليقة نجل الرئيس الأمريكي رفعت دعوى مدنية في عام 2019، بعد أسبوع من أنباء زواج هانتر بايدن الجديد.

ويشير "أكسيوس" إلى أن بايدن الابن، كجزء من الاتفاقية يجب أن يدفع لزوجته السابقة 37 ألف دولار شهريا ونصف أي دخل يتجاوز 875 ألف دولار سنويا. وبحسب الدعوى القضائية، فإن هانتر بايدن مدين لطليقته لعامي 2017 و2018.

ومنذ عام 2019، بدأت المدفوعات تتناقص، ويصر دفاع نجل الرئيس على أنه لم يتمكن في ذلك الوقت من السداد بالكامل لأنه كان يعاني من إدمان المخدرات.

وسيبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في محكمة بولاية ديلاوير في قضية مرفوعة ضد هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، وبحسب لائحة الاتهام فإن بايدن الابن كان يتعاطى المخدرات مما يمنعه من شراء سلاح، لكنه اشترى واحدا بعدما كذب أثناء ملء استمارة نماذج الشراء، ومن المتوقع أن يتم استدعاء الزوجة السابقة كشاهدة في هذه القضية.

المصدر: RT