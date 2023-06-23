هانتر بايدن يخصم مدفوعات نادي البغاء والجنس من ضرائبه

كشف مبلغون عن المخالفات بدائرة الإيرادات الداخلية أمام الكونغرس أن هانتر بايدن خصم عشرات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني من المدفوعات التي تم صرفها لعاهرة وناد جنسي من ضرائبه.

وفي مقابلة في 1 يونيو مع لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، قام أحد المبلغين عن المخالفات، وهو محقق جنائي لم يذكر اسمه في مصلحة الضرائب الأمريكية، بتفصيل كيف بذل هانتر جهودًا كبيرة لتقليل دخله وتجنب دفع 106000 دولار كضرائب، بما في ذلك شطب مغامراته الجنسية كمصروفات تجارية.

وقال المبلغ عن المخالفات، الذي عمل في تحقيق الوكالة في الاحتيال الضريبي الذي ارتكبه نجل الرئيس جو بايدن عند عودته لعام 2018: "لذا فإن بعض العناصر التي قام بخصمها كانت رواتب موظفين لم يحضروا شخصيا.. لقد اقتطع المدفوعات التي تم دفعها لمن اتصل بمساعده في الساحل الغربي، لكنها كانت في الأساس عاهرة".

كما أخبر مُبلِغ آخر، وهو وكيل دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الفيدرالية IRS) الإشرافي جاري شابلي، اللجنة في 26 مايو، أنه وجد عدة حالات قام فيها هانتر بتخصيص نفقات رحلات جوية بشكل غير صحيح لبغايا.

وأضاف: "كانت هناك العديد من الأمثلة على البغايا التي تم طلبها بشكل أساسي، ولدينا جميع الاتصالات بين ذلك حيث كان سيدفع لهؤلاء العاهرات، وكان سيحجز لهن رحلة حيث تظهر حتى تذكرة الطيران أسماءهن"، مضيفا أنه "تم إنفاقها على شركة الاستشارات Owasco PC".

كما وجد المبلغون عن المخالفات أيضا أن هانتر صرف وديعة لعضوية النخبة في نادي الجنس في لوس أنجلوس من خلال إدراجه كعضو في لعبة غولف.

وقال محقق مجهول من مصلحة الضرائب للكونغرس: "لقد دفع مبالغ..هناك تحويل 18000 دولار تم دفعه لأحد هؤلاء الأفراد، وعلى الأسلاك يقولون 8000 دولار في الأجور و 10000 دولار في لعبة الغولف - 10 آلاف دولار وديعة أعضاء نادي الغولف..نحن نعلم أن مبلغ 10 آلاف دولار دفع ثمن لقاء في ناد جنسي".

وأضاف المُبلغ عن المخالفات: "لقد ذهب إلى ناد جنسي، وتحدثنا مع الشخص الذي يملك هذا النادي الجنسي، وأكدوا أنه كان هناك، والرجل يجب أن يدفع 10000 دولار، والفتاة، أيا كان من يحيلها هناك ليس عليها دفع أي شيء".

هذا وأخبر شابلي الكونغرس بالمثل، وأن الإقرار الضريبي لهانتر لعام 2018 أظهر أن هناك دفعة "لإحدى صديقاته وقيل لعضوية الغولف".

وأردف شابلي: "خرجنا وتتبعنا تلك الأموال، كانت مخصصة لعضوية ناد جنسي في لوس أنجلوس".

وأوضح دامون لونر، الذي أسس نادي الجنس الحصري "SNCTM" في لوس أنجلوس، لصحيفة، أن هانتر كان بالفعل عضوا في ناديه في مرحلة ما ولكن تم طرده بسبب "الاستيلاء على مؤخرات النساء" والتصرف "مثل طفل مدلل".

وأشار لونر إلى أنه تلقى أمر استدعاء من مصلحة الضرائب الأمريكية كجزء من التحقيق الضريبي للوكالة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، إن هانتر بايدن البالغ من العمر 53 عاما، وافق على صفقة أقر في إطارها بذنبه في تهمتين تتعلقان بالتهرب المتعمد من دفع ضرائب الدخل، والدخول في اتفاق يمكن أن يجنب الإدانة بتهمة تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT