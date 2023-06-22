هانتر بايدن يمثل أمام محكمة فيدرالية في 26 يوليو

من المقرر أن يمثل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأول مرة أمام محكمة فيدرالية في ولاية ديلاوير في 26 يوليو القادم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ملفات المحكمة أن بايدن الابن سيمثل أمام المحكمة في قضايا ارتكاب جنحة تتعلق بالتهرب الضريبي وتهمة تتعلق بحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، إن هانتر بايدن البالغ من العمر 53 عاما، وافق على صفقة أقر في إطارها بذنبه في تهمتين تتعلقان بالتهرب المتعمد من دفع ضرائب الدخل، والدخول في اتفاق يمكن أن يجنب الإدانة بتهمة تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وبدأ التحقيق بحق هانتر بايدن في عام 2018، عندما تم الكشف عن أنه كان بحوزته مسدس "كولت كوبرا" في الوقت الذي كان فيه يتعاطى المخدرات. ويحظر القانون الأمريكي اقتناء الأسلحة أو حيازتها من قبل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يمتلكونها، لكن نجل بايدن تجاهل خلال الفترة نفسها مطالب السلطات بدفع الضرائب.

وأثارت الصفقة اتهامات بالمعاملة التفضيلية لابن الرئيس الديمقراطي من قبل المحافظين، الذين دفعت اتهاماتهم لهانتر بايدن باستغلال النفوذ في أوكرانيا والصين إلى التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهامات.

المصدر: وكالات