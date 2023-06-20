ترامب يفتح النار على العدل الأمريكية بعد صفقة "فاسدة" مع هانتر بايدن

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال" على صفقة الإقرار بالذنب بين نجل خلفه هانتر بايدن ووزارة العدل الأمريكية.

وقال ترامب: "لقد قضت وزارة عدل بايدن الفاسدة على مئات السنين من المسؤولية الجنائية من خلال منح هانتر بايدن مجرد مخالفة مرور. نظامنا مكسور!".

وذكرت وكالة "إن بي سي نيوز" أنه تم إعلان تهم فيدرالية ضد هانتر بايدن في قضية تتعلق بالضرائب وتهمة حيازة السلاح، حيث يُتوقع أن يقر بالذنب في الرسوم الضريبية فقط، كما سيتم تحويله قبل المحاكمة لتهمة السلاح.

من جهتها، أعلنت وزارة العدل أن هانتر بايدن أبرم صفقة لتسوية تهم الضرائب والأسلحة، وسيقر بالذنب في بعض الجرائم.

وأضافت الوزارة أن "الاعتراف بهذه التهمة يعني بشكل أساسي، أنه إذا ظل هانتر بعيدا عن المشاكل لبضع سنوات، فإن التهمة ستختفي طبقا للاتفاق مع سلطات التحقيق".

وبعد الصفقة، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، تعليقا على كشف لائحة الاتهام واتفاق الادعاء مع هانتر بايدن، أن "الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه وهو يواصل إعادة بناء حياته. لن يكون لدينا أي تعليق آخر".

المصدر: RT