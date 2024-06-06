أوربان: هنغاريا لن تشارك في عمليات الناتو المحتملة ضد روسيا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده تعتزم التوصل إلى اتفاق مع الناتو بشأن عدم مشاركتها في عمليات الحلف خارج أراضيه، بما في ذلك عملياته المحتملة ضد روسيا في أوكرانيا.

وقال أوربان في تصريح لمجلة "ماندينر"، نشر يوم الأربعاء: "نود أو نعقد اتفاقا مع الأمين العام المقبل حول أننا لن نشارك في عمليات الناتو ضد الروس في أوكرانيا رغم أننا عضو في الناتو".

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وأضاف: "نحن سنحافظ على عضويتنا، لكننا لا نريد أن نشارك في العمليات القتالية خارج أراضي الناتو، ويجب أن تكون لدينا هذه الإمكانية. ومن الناحية القانونية هي موجودة لدينا ونحن نتوقع إعلان ذلك موقفا مقبولا من الناحية السياسية".

وأشار إلى أن هنغاريا تختلف في الرأي مع المرشح لمنصب الأمين العام للحلف مارك ريوتيه، الذي قد يخلف ينس ستولتنبرغ بعد انتهاء ولايته يوم 1 أكتوبر.

وقال أوربان: "لا نستطيع أن نؤيد أمينا عاما للناتو يلزم جميع الدول الأعضاء بالمشاركة في العمليات القتالية خارج أراضي الحلف".

وكان فيكتور أوربان قد أعلن في 24 مايو الماضي أن الحكومة الهنغارية تراجع دور البلاد في الناتو لأنها لا تريد أن تشارك في الأعمال القتالية بأوكرانيا مع أنها تعتزم البقاء عضوا في الحلف.

المصدر: تاس