هنغاريا  تعارض تعيين مارك ريوتيه أمينا عاما للناتو

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تعارض تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه في منصب الأمين العام لحلف الناتو.

وأعاد سيارتو إلى الأذهان خلال مؤتمر صحفي له في رومانيا، يوم الاثنين، أن ريوتيه "كان يتحدث حول أنه يجب إركاع هنغاريا. ومن الصعب أن نتصور أن الشخص الذي يتخذ موقفا كهذا سينتخب رئيسا للمنظمة حيث تتسم الثقة مئة بالمئة بأهمية مبدئية".

وأضاف أنه من الصعب بالنسبة لهنغاريا أن تثق بمثل هذا الشخص.

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ورحب سيارتو بترشح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس لمنصب الأمين العام للناتو، مشيرا إلى أن مواطنا من أوروبا الشرقية لم يكن أمينا عاما لحلف الناتو أبدا، وأن اختيار شخص من شرق أوروبا سيكون "مبررا في الوضع الراهن".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت بأن أكثر من 20 عضوا في الناتو يؤيدون انتخاب مارك ريوتيه لمنصب الأمين العام خلفا لينس ستولتنبرغ الذي يترك المنصب مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الدول التي تؤيد انتخاب ريوتيه الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

المصدر: نوفوستي