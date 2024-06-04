أوربان يحذر من خطر تورط "الناتو" في النزاع بأوكرانيا

اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن رفع القيود المفروضة على الهجمات التي تشنها أوكرانيا بالأسلحة الغربية على أهداف في روسيا، يهدد برد فعل من موسكو وتورط الناتو في النزاع.

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وقال أوربان في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية: "إذا سمحنا لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة كانت إيطاليا بين من زودها بها، فستكون لذلك عواقب تشمل رد فعل قويا من روسيا، وسيكون الناتو قاب قوسين من خطر التورط (في النزاع)".

وشدد أوربان على أن هناك أقلية هنغارية في أوكرانيا، وبالتالي فإن هنغاريا هي "الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يموت أبناؤها في أوكرانيا". وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من الضروري "طرح سؤال حول كيفية التصرف: إما احتواء الصراع وإيجاد مسار دبلوماسي، أو الانغماس أكثر في الحرب".

واعتبر الزعيم الهنغاري أن الاستراتيجية الأوروبية بشأن أوكرانيا "فاشلة من الناحية التكتيكية"، وقال: "نحن لا ندرك أننا نلعب بالنار. لقد ولدت فكرة الاتحاد الأوروبي على أساس مشروع سلام، حيث أدركت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أنها لن تتحمل حربا أخرى. وعلينا أن نسأل أنفسنا ما هي مصالح أوروبا الاستراتيجية وأن نطلب وقفا لإطلاق النار، فكل ذلك (الذي نشهده) خطأ، والرأي العام يريد السلام وليس الحرب، إنها ليست لعبة سياسية".

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه يجب على ممثلي دول الناتو أن يدركوا "بماذا يلعبون" عند التحدث عن السماح لنظام كييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة صاروخية قام الغرب بتسليمها للقوات الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على رد فعل موسكو المحتمل على التهديد الجديد، أنه "يتم اتخاذ التدابير المضادة المناسبة".

المصدر: "نوفوستي"