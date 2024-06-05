بوتين يكشف السبب الذي يعيق حل القضية النووية في كوريا الشمالية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كان من الممكن حل القضية النووية في كوريا الشمالية لولا تعرض بيونغ يانغ للتهديدات المستمرة.

وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء: : "إنهم يتعرضون للتهديدات، ويقومون بالرد، ولو لم يكن هناك تهديدات، أعتقد أن القضية النووية كانت ستحل تدريجيا... لكنهم يتعرضون للتهديدات المستمرة، فماذا يجب عليهم أن يفعلوا ردا على ذلك!".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق قرر مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية تعليق اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين الموقعة عام 2018 حتى استعادة الثقة بينهما.

يذكر أن العلاقات بين الكوريتين تدهورت بشكل كبير هذا العام، بعد أن كانت تسير نحو التطبيع عقب توقيع اتفاقية التوتر عام 2018.

وزادت المناورات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من حدة التوتر، حيث أن البحرية الأمريكية أرسلت حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت" و3 مدمرات صواريخ موجهة من طراز Arleigh Burke انضمت إليها مدمرتان من طراز "إيجيس" من كوريا الجنوبية واليابان.

وأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قدرة بلاده على ردع الولايات المتحدة عن التدخل عسكريا في شبه الجزيرة الكورية، وتدمير القوات الكورية الجنوبية إن تعرضت بلاده للاعتداء.

المصدر: نوفوستي+RT