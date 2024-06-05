بوتين: يوجد 6465 أسير حرب أوكرانيا لدى روسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك 6465 عسكريا أوكرانيا في الأسر لدى الجيش الروسي، مقابل 1348 عسكريا روسيا في الأسر لدى الجانب الأوكراني.

وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء: "أستطيع أن أخبركم بالضبط عدد الأشخاص الذين يحتجزهم الجانبان، باختصار هناك 1348 من جنودنا وضباطنا في الأسر لدى الجانب الأوكراني، وأعرف هذه الأرقام لأننا نعمل معها كل يوم، ولدينا 6465 عسكريا أوكرانيا (أسيرا)".

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وفي 31 مايو أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعادة 75 عسكريا من الأسر الأوكراني، نتيجة مفاوضات بوساطة الإمارات العربية المتحدة، وفي المقابل تم تسليم الجانب الأوكراني 75 من الأسرى الموجودين لدى روسيا.

وجرت عملية التبادل السابقة لهذه بين كييف وموسكو في 8 فبراير، حيث تمت إعادة 100 جندي روسي من الأسر الأوكراني حينها، وفي المقابل تم تسليم نفس العدد من الأسرى إلى كييف.

وسبق أن صرحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، بأن عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني تتأخر بسبب معايير كييف المزدوجة، التي تشطب الجنود والرقباء من قوائم التبادل، ويتم فيها بصورة متعمدة سرد أسماء العديد من المفقودين.

وأشارت إلى أن أوكرانيا عادة ما تعطي الأفضلية للشخصيات الإعلامية عند تبادل الجنود، حيث لا يحظى الأفراد العسكريون العاديون باهتمام سلطات الدولة المجاورة".

المصدر: RT