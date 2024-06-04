ربما طبقت عليه قيود السفر إلى دولة معادية.. الكرملين يعلق على منع واشنطن استخباراتيا من زيارة روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا اليوم هي دولة معادية للولايات المتحدة، تماما كما هي الولايات المتحدة دولة معادية بالنسبة لروسيا.

وخلال تعليقه على ما حصل مع سكوت ريتر، قال بيسكوف: "لا يعرف الكرملين تفاصيل الوضع، ريتر ضابط مخابرات سابق، لذلك قد يخضع لقيود معينة في السفر إلى الخارج، خاصة إلى روسيا التي يعتبرها الجانب الأمريكي دولة معادية".

وتابع ممثل الكرملين: "نحن الآن دولة معادية بالنسبة لهم، وكذلك هم بالنسبة لنا".

وكان ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر قد صرح بأن سلطات واشنطن منعته من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، وقامت بإنزاله من على متن الطائرة. وقال: "هذه المرة لن يكون هناك سفر إلى روسيا، صادرت وزارة الخارجية جواز سفري، لذلك لن أستطيع السفر".

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وأشار بيسكوف إلى أن القيود المفروضة على ضباط المخابرات السابقين، تمارس في جميع البلدان تقريبا.

المصدر: نوفوستي