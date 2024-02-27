السفير الروسي لدى واشنطن يعلق على وصف الولايات المتحدة لروسيا بـ "العدو"

أعرب السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن قلقه إزاء وصف روسيا بـ "العدو" الذي ورد في تقرير للقوات البرية الأمريكية حول القوات المسلحة الروسية.

وقال أنطونوف للصحفيين بهذا الصدد، إن "مثل هذا الخطاب يثير قلقا بالغا، حيث يدور الحديث ليس عن السياسيين الأمريكيين الذين لهم اعتبارات خاصة بهم عشية الانتخابات، والذين يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتعليقات فظة وغير مسؤولة، بل نتحدث هنا عن الزملاء من البنتاغون".

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وأضاف: "من الواضح أنه في ظروف الحرب الهجينة التي شنها الغرب علينا، قد تؤدي التصريحات الاستفزازية للقوات البرية الأمريكية إلى عواقب سلبية للغاية".

واعتبر مثالا على ذلك تصريحات بعض الحلفاء الأوروبيين لواشنطن بشأن إمكانية إرسال القوات إلى أوكرانيا.

وأضاف أن الأمريكيين "لا يمكن ألا يدركوا المخاطر المتعلقة بمثل هذا التطور للوضع".

ودعا السفير الروسي البنتاغون إلى أن "يتذكر أسس السياسية الدولية، نظرا للمسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة عن الاستقرار الاستراتيجي"، مؤكدا أن "العودة إلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة تعتبر الطريقة الوحيدة لتفادي النزاعات".

المصدر: RT