أكد عسكري أوكراني أن الجيش الروسي يقاتل بشكل أفضل من القوات الأوكرانية لأنه لا يهدأ ويحافظ على الإيقاع.

وقال: "هنا شيء هام جدا، إنهم يحافظون على الإيقاع أما نحن فنبذل قصارى جهدنا ثم نهدأ، ولكنهم يحافظون على الإيقاع باستمرار".

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وأكد أن الجنود الروس يشعرون بالراحة في هذه الحالة، لأنهم، حسب قوله، يعتادون على حالة نفسية معينة، وبعد ذلك يجري العمل بوتيرة متسارعة.

وأضاف أنه لا يوجد لدى القوات الأوكرانية الانضباط لتعبئة الجميع والعمل معا.

في الآونة الأخيرة، تقدم الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في مقاطعات خاركوف وسيطر على عدة بلدات.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف الجمعة الماضية عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو. مؤكدا أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد".

المصدر: "نوفوستي"