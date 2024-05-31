بوتين وتوكايف يبحثان هاتفيا التعاون في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية

بحث رئيسا روسيا وكازاخستان فلاديمير بوتين وقاسم جومارت توكايف خلال محادثة هاتفية التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالي الطاقة والنقل.

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وبحسب المكتب الصحفي للكرملين: "تم بحث قضايا التعاون الملحة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".

كما تم التطرق إلى "بعض المواضيع الدولية، بما في ذلك في سياق الاستعدادات لاجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقده في يوليو بأستانا".

وأشار الكرملين إلى تبادل بوتين وتوكايف تقييماتهما لاتصالاتهما الأخيرة مع الزعماء الأجانب، وجرى "تأكيد الالتزام المتبادل بالتعزيز الشامل لعلاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية".

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن خطط لعقد اجتماعين على الأقل بين بوتين وتوكايف في الأشهر المقبلة.

المصدر: تاس