لافروف يكشف عن خطط لعقد اجتماعين على الأقل بين بوتين وتوكايف في الأشهر المقبلة

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن خطط لعقد اجتماعين على الأقل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في الأشهر المقبلة.

إقرأ المزيد

وقال لافروف في اجتماع مع وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو على هامش مجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون: "الرؤساء على اتصال منتظم، لقد التقوا بالفعل مرتين وسيكون لديهم على الأقل اجتماعان في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف لافروف: "سيجتمع رؤساء الوزراء قريبا في نهاية مايو".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن جدول أعمال روسيا وكازاخستان غني جدا، مضيفا: "يوجد حوالي 10 وثائق مشتركة بين البلدين في مراحل مختلفة من الجهوزية".

من جانبه، أشار وزير خارجية كازاخستان إلى أن الاجتماع الحالي سيسمح "بتقديم خطط جديدة للمستقبل، وإعطاء دفعة لمواصلة تطوير التعاون الكازاخستاني الروسي ذي المنفعة المتبادلة".

وتابع: "آمل أن نحافظ على الاستمرارية والديناميكيات العالية للعلاقات، روسيا هي أقرب شريك وحليف لكازاخستان، ويمكن وصف العلاقات الكازاخستانية الروسية دون مبالغة بأنها مثال على صداقة عمرها قرون".

المصدر: تاس