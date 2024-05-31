سوناك: الغارات البريطانية على أهداف للحوثيين باليمن جاءت "دفاعا عن النفس"

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة، إن بريطانيا نفذت مع الولايات المتحدة عددا من الضربات أمس الخميس ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

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وأضاف سوناك أن ضربات سلاح الجو الملكي البريطاني على أهداف الحوثيين في اليمن جاءت "دفاعا عن النفس" بسبب "التهديد المستمر" الذي يشكله الحوثيون.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تشن فيها بريطانيا غارات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف في اليمن.

وكانت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين أفادت اليوم بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظة الحديدة ليل الخميس الجمعة إلى 16 قتيلا و35 جريحا جراء الغارات.

وأعلن الجيش البريطاني أنه نفذ ليل الخميس الجمعة "عملية مشتركة" مع القوات الأمريكية تضمنت شن غارات ضد مواقع الحوثيين في اليمن بهدف "تقويض قدراتهم العسكرية".

بدورها، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، أن "قواتها نفذت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 13 هدفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن دفاعا عن النفس"، وفق ما جاء في بيان.

المصدر: RT+ وكالات