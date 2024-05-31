وزير الدفاع الروسي: تم تحرير 28 بلدة خلال شهر مايو

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو.

وقال بيلوسوف: "كييف تلقت أكثر من 278 مليار دولار من الدول الغربية منذ عام 2022 بهدف إطالة أمد الصراع"، مشيرا إلى أن "كييف على الرغم من فقدان إمكاناتها الهجومية تواصل إقناع الغرب باستعدادها للقتال حتى النهاية".

وعن الوضع الميداني قال بيلوسوف: "القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية على التراجع 8-9 كم في مناطق مهمة بمقاطعة خاركوف والتقدم يجري على جميع المحاور".

وأكد بيلوسوف أن استخدام الأسلحة الغربية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا يتم بمشاركة مستشاري الناتو.

وأضاف: "القوات الروسية اعترضت أكثر من ألف مسيرة وأكثر من 250 صاروخ "هيمارس" و"فامبير" و50 صاروخ "أتاكمز" خلال شهر مايو".

وتابع: "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد"".

يتبع..