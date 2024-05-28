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فيديوهات لعملية التصدي لمسيرات انتحارية فوق مدينة إيلات الإسرائيلية

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فيديوهات لعملية التصدي لمسيرات انتحارية فوق مدينة إيلات الإسرائيلية
اشتباك جوي في سماء إيلات بين مسيرات عراقية ومضادات إسرائيلية
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انتشرت فيديوهات لعملية تصدي مضادات جوية إسرائيلية لطائرات مسيرة أطلقتها "المقاومة العراقية" أمس في أجواء إيلات (أم الرشراش) وسط ذهول المتواجدين الذين وثقوا تلك اللحظات.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت مساء أمس الاثنين، أنها استهدفت أهدافا عسكرية في إيلات، بواسطة 3 طائرات مسيّرة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات للاشتباه في تسلل "طائرات معادية".

كما ذكرت مراسلتنا بأنه تم إطلاق عدد من الصواريخ الدفاعية فوق إيلات، لمحاولة التصدي لطائرات مسيّرة.

المصدر: RT

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