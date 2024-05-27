إعصار مدمر يجتاح قرى ساحلية في بنغلاديش ويتسبب بإجلاء 800 ألف شخص (صور+ فيديو)

اجتاح إعصار مدمر قرى ساحلية وقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في الهند وبنغلاديش خلال الليل، وأدى لإجلاء 800 ألف شخص.

وأجلت السلطات في بنغلاديش ما يقرب من 800 ألف شخص بسبب الإعصار.

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وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بنغلاديش، يوم الإثنين، أن الإعصار "ريمال" بدأ يضرب الساحل الجنوبي للبلاد مساء الأحد، ومن المتوقع أن يستغرق ما بين 5 إلى 6 ساعات لعبور المنطقة الساحلية الشاسعة.

وذكرت محطات تلفزيونية أن عشرات القرى الساحلية في بنغلاديش غمرتها المياه، وجرفت وتضررت العديد من سدود الحماية من الفيضانات بسبب قوة العواصف.

وأفادت قناة "سوموي" التلفزيونية في العاصمة دكا أفادت بأن 7 أشخاص لقوا مصرعهم.

وقالت القناة إن شخصين آخرين فقدا بعد انقلاب قارب جنوب غربي بنغلاديش.

ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية في ولاية البنغال الغربية الهندية.

وكان من المتوقع أن يؤدي إعصار إلى إغراق المناطق الساحلية المنخفضة.

"وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن يصل ريمال" إلى أقصى سرعة للرياح تبلغ 120 كيلومترا في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة على جزيرة ساغار بولاية البنغال الغربية، ومنطقة كيبوبارا في بنغلاديش مساء الأحد.أ

وقال محب الرحمن، وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، إنه نشر متطوعين لنقل النازحين إلى ما يصل إلى 9000 ملجأ من الأعاصير.

كما أغلقت الحكومة جميع المدارس في المنطقة حتى إشعار آخر.

وأغلق مطار كولكاتا الهندي أبوابه يوم الإثنين. وأغلقت بنغلاديش مطار مدينة تشاتوغرام الواقع جنوب شرقي البلاد، وألغت جميع الرحلات الداخلية من وإلى كوكس بازار.

و"ريمال" هو أول إعصار يضرب خليج البنغال قبل موسم الرياح الموسمية هذا العام، والذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر.

وكثيرا ما تتعرض سواحل الهند للأعاصير، لكن أنماط المناخ المتغيرة أدت لزيادة شدة العواصف، ما يجعل الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية "أكثر إلحاحا".

#WATCH | West Bengal: Heavy rain and gusty winds lash Kolkata; visuals from Kalighat.



As per IMD, Severe #Cyclonic Storm (SCS) “Remal” over the North Bay of Bengal about 110 km east of Sagar Islands (West Bengal),to move nearly northwards and cross Bangladesh and adjoining WB… pic.twitter.com/sK6XJlmXzg — Argus News (@ArgusNews_in) May 26, 2024

🌀 Cyclone Remal batters West Bengal, claims 2 lives in Bangladesh 💔 Get the latest updates on the storm's impact and relief efforts. 🙏 #CycloneRemal#WestBengal#Bangladeshhttps://t.co/R8M1kDB65mpic.twitter.com/3v0J7qTDBi — Editorialge (@editorialge) May 27, 2024

المصدر: أسوشييتيد بريس