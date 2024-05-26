روسيا تدرج نائب رئيس أركان القوات الأوكرانية ومسؤولا آخر على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فلاديمير غورباتيوك والقائد السابق للقوات اللوجستية أوليغ فيشنفسكي على قائمة المطلوبين.

ووفقا لما جاء في قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، فإن "غورباتيوك فلاديمير دميترييفيتش مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي"، كذلك أدرجت الوزارة أوليغ فيشنيفسكي على قائمة المطلوبين.

وغورباتيوك هو عميد في القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أدرجت في بداية الشهر الجاري فلاديمير زيلينسكي على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها، بالإضافة إلى الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو.

كذلك أدرجت الوزارة عددا من المسؤولين الأوكرانيين على قائمة المطلوبين، بينهم وزير الخارجية السابق بافيل كليمكين، ورئيس البرلمان السابق فلاديمير غرويسمان، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع سفير أوكرانيا الحالي لدى مولدوفا أليكسي دانيلوف، ووزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف وشخصيات أخرى في السياسة الأوكرانية.

المصدر: تاس