سفير روسيا لدى مدريد: غالبية الإسبان بعيدون عن رهاب روسيا المنتشر في أوروبا

أكد سفير روسيا لدى مدريد يوري كليمينكو أن معظم الإسبان بعيدون عن رهاب روسيا، وأن قوى سياسية فاعلة في إسبانيا تخالف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سياسته المؤيدة لأوكرانيا.

وقال كليمينكو للصحفيين: "من خلال تواجدنا في مدريد، أنا وأنتم نرى أن غالبية الإسبان بعيدون عن رهاب روسيا الذي يعد محور اهتمام العديد من الدول الأوروبية، ولا يؤيدون مشاركة إسبانيا في الحرب الهجينة التي يشنها "الناتو" ضد روسيا. والإسبان ليسوا مستعدين لتصعيد الوضع العسكري السياسي في أوروبا ويرفضون إمكانية إرسال قواتهم العسكرية إلى أوكرانيا".

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وأكد تواجد "قوى سياسية حكيمة" في إسبانيا لا تشارك الحزب الحاكم في إسبانيا موقفه من الأزمة الأوكرانية، ويطالب عدد من السياسيين السلطات بوقف إرسال الأسلحة إلى منطقة النزاع، لأن ذلك ينتهك تشريعات الاتحاد الأوروبي والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.

وأشار إلى أن مدريد، على الرغم من العقلانية، تواصل دعم نظام كييف، وتستأنف إرسال الأسلحة هذا العام بعد انقطاع في النصف الثاني من عام 2023. ومنذ بداية النزاع، قامت إسبانيا بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 200 مليون يورو إلى أوكرانيا. وأعلنت حكومة سانشيز عن حزمة مساعدات جديدة، من المقرر أن يتم إرسالها إلى الجيش الأوكراني في مايو ويونيو من هذا العام. وتشمل الحزمة صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" وقذائف عيار 155 ملم ومنظومات مضادة للطائرات المسيّرة.

المصدر: "نوفوستي"