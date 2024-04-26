"إلبايس": إسبانيا وافقت على تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" بضغط من "الناتو" والاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "إلبايس" الإسبانية نقلا عن مصادر حكومية بأن إسبانيا وافقت على تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي تحت ضغط من حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وقالت: "وافقت إسبانيا على تسليم أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا تحت ضغط من حلف "الناتو والاتحاد الأوروبي اللذين يطالبان الدول الأوروبية التي تمتلك هذه الأنظمة الأمريكية بتزويد كييف بها".

وأفادت صحيفة "فاينانشل تايمز" الاثنين الماضي بأن بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" تمارس ضغطا شديدا على اليونان وإسبانيا لإجبارهما على تزويد كييف بأنظمة "باتريوت" الأمريكية و"إس-300" الروسية، اعتمادا على أن احتياجات هذه البلدان للدفاع الجوي "ليست كبيرة مثل احتياجات أوكرانيا".

ولم تعلن إسبانيا حتى الآن عن نيتها إرسال "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وتملك إسبانيا في الوقت الراهن 4 أنظمة "باتريوت، وتم نشر إحداها في تركيا في إطار بعثة حلف "الناتو" لحماية المجال الجوي ضد الصواريخ التي يمكن إطلاقها من سوريا.

المصدر: نوفوستي