الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة أوريول

أعلن أندريه كليتشكوف حاكم مقاطعة أوريول الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث مسيرات أوكرانية في المقاطعة.

وقال كليتشكوف على "تيليغرام": "وفقا للمعلومات الأولية لا يوجد ضحايا أو دمار".

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كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 مسيرات أوكرانية في المقاطعة الحدودية جنوب غربي روسيا.

وتنفذ القوات الأوكرانية هجمات شبه يومية بالمسيرات والصواريخ على المواقع المدنية والبنية التحتية في المناطق الروسية.

وعلى خلفية هذه الهجمات، أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن الحدود الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT