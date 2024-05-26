 
مباشر

الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة أوريول

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة أوريول
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm2m

أعلن أندريه كليتشكوف حاكم مقاطعة أوريول الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث مسيرات أوكرانية في المقاطعة.

وقال كليتشكوف على "تيليغرام": "وفقا للمعلومات الأولية لا يوجد ضحايا أو دمار".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تعلن تدمير تجمع كبير لقوات كييف في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تدمير تجمع كبير لقوات كييف في دونيتسك

كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 مسيرات أوكرانية في المقاطعة الحدودية جنوب غربي روسيا.

وتنفذ القوات الأوكرانية هجمات شبه يومية بالمسيرات والصواريخ على المواقع المدنية والبنية التحتية في المناطق الروسية.

وعلى خلفية هذه الهجمات، أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن الحدود الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز