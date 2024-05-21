الخارجية الروسية ترسل إلى بعثاتها في الخارج مراجعة بجرائم كييف

صرح روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون التحقيق بجرائم كييف بأن الوزارة أحالت إلى بعثاتها الخارجية مراجعة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية

وكتب ميروشنيك في قناته على "تلغرام ": "تم إعداد وثيقة بأبرز انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل التشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31، وتم تقديمها إلى بعثاتنا الخارجية".

إقرأ المزيد

وأكد ميروشنيك أن الوثيقة تضمنت إحصائيات القصف، وبيانات عن الجرحى والقتلى من المدنيين في خطوط المواجهة في الأراضي الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لن تنسى الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المواطنين الروس المسالمين.

وقال بوتين خلال اجتماع بالمندوبين إلى وسائل الإعلام الغربية: "انظروا إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الغربية.. لا شيء يذكر عما يحدث بالفعل، والجميع ينسى ما يحدث من جرائم على الفور، كل شيء واضح، لكننا لن ننسى الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المواطنين الروس".

كما أكد بوتين أنه من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي سلامة المدن المسالمة من القصف، حيث تضمن المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا سلامة المدن الحدودية.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا بطائرات بدون طيار.

وتنجح قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي، في اعتراض الطائرات المعادية، وتسقطها قبل تحقيق أهدافها.

المصدر: نوفوستي