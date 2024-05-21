كاسبرسكي: التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة لا يؤثر على عملياتنا التجارية

أكد مدير شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية يفغيني كاسبرسكي أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركة ما تزال شائعات ولا تؤثر على العمليات التجارية حاليا وأمريكا ليست السوق الأكثر أهمية لنا

وقالت كاسبرسكي على هامش المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" تعليقا على احتمال فرض حظر على استخدام برامج الشركة للمواطنين الأمريكيين: "الآن هذه مجرد شائعات، ولا تؤثر على العمليات التجارية الحالية. ليس لدينا نسبة كبيرة جدا من العملاء في الولايات المتحدة، وهذه ليست السوق الأكثر أهمية. ومع ذلك، من المهم بالنسبة لنا أن يكون لنا تواجد في كل منطقة، ونحن نعمل بنشاط لضمان عدم حدوث ذلك".

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الشهر الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستحظر على الشركات والمواطنين الأمريكيين استخدام برامج شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت إلى أن "الوكالات الحكومية الأمريكية ممنوعة بالفعل من استخدام برمجيات الشركة، لكن الإجراء الجديد من قبل إدارة بايدن بفرض حظر مماثل على الشركات الخاصة سيكون غير مسبوق.

وتقول مصادر "سي إن إن" إن أحد أهداف إدارة بايدن هو تقليل المخاطر على البنية التحتية الأمريكية الحيوية، كما سينطبق الحظر على برامج مكافحة الفيروسات الخاصة بالشركة.

وبحسب الشبكة فإن أكثر من 400 مليون شخص و240 ألف شركة حول العالم يستخدمون منتجات برمجيات "كاسبرسكي لاب"، لكن من غير الواضح عدد المستخدمين الموجودين في الولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"