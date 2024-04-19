خبراء: الذكاء الاصطناعي يسرع عمليات البحث عن الهجمات السيبرانية

ذكر خبراء في شركة "كاسبرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساعد في تسريع عمليات البحث عن الهجمات الإلكترونية التي تستخدم ضد أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وفي مقابلة مع موقع "إزفيستيا" قال تيمور بياتشويف، مدير قسم تنظيم العمل مع الشركات في كاسبيرسكي:"في غضون عامين ستستخدم حوالي 90% من الشركات الكبرى والهيئات الحكومية في العالم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملها، هذا الأمر سيساعد على تحديد نقاط الضعف في البرمجيات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية".

وأضاف:"تبعا للدراسات التي أجرتها شركتنا فإن 54% فقط من الشركات الكبرى في العالم حاليا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عملياتها التجارية، وتخطط 33% من الشركات لاستخدام هذه التقنيات خلال العامين القادمين، وهذا يساهم في تطوير الأعمال، لكن توجد بعض المخاطر أيضا من استعمال هذه التقنيات، المرتبطة بحماية الأصول الرقمية الجديدة".

إقرأ المزيد

وأشار بياتشويف إلى أن الشركات وعند التخطيط لتصميم أنظمة الحماية الإلكترونية الخاصة بها يجب أن تستعمل أنظمة قادرة على حماية بياناتها من التهديدات الرقمية الكلاسيكية والتهديدات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحول الموضوع قالت ماريانا دانيلينا، رئيسة قسم الاستراتيجيات والأبحاث والتحليلات في جمعية "التقنيات المالية" الروسية:"لم يعد ممكنا اليوم التعامل بشكل يدوي مع كافة التهديدات الرقمية التي تؤثر على البرمجيات، لذا فإن 44% من المؤسسات حول العالم باتت تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الهجمات الرقمية ومنعها".

المصدر: إزفيستيا