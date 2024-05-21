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رئيس الوزراء الروسي يؤكد استحالة تحقيق أهداف التنمية الوطنية دون السيادة التكنولوجية

مال وأعمال

رئيس الوزراء الروسي يؤكد استحالة تحقيق أهداف التنمية الوطنية دون السيادة التكنولوجية
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين استحالة تحقيق أهداف التنمية الوطنية لروسيا دون السيادة التكنولوجية، مشيرا إلى أن السلطات لم تهتم بالقطاعات ذات الأولوية لفترة طويلة.

وقال رئيس الحكومة الروسية في كلمة في مؤتمر "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" المنعقد في مدينة نيجني نوفغورد شرق العاصمة الروسية إن "تحقيق أهداف التنمية الوطنية أمر مستحيل دون السيادة التكنولوجية والصناعية والقرارات السيادية".

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وأقر ميشوستين أن تحقيق السيادة التكنولوجية ليس بالمهمة السهلة، مذكرا أنه في السابق تم استخدام برمجيات أجنبية في الإنتاج في عدد كبير من الصناعات.

وحث رئيس الوزراء الروسي الشركات على زيادة استخدام المكونات الوطنية وتوسيع برنامج إحلال الواردات.

وأشار إلى أن استثمارات الشركات الروسية من مختلف القطاعات الصناعية في التقنيات الرقمية بالسنوات الأربع الماضية تجاوزت 4 تريليونات روبل (نحو 44 مليار دولار).

(الدولار = 90.3 روبل بتاريخ 21 مايو 2024)

المصدر: RT

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