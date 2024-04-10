"سي إن إن" : واشنطن تحضر لحظر منتجات وخدمات "كاسبرسكي لاب" الروسية

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستحظر على الشركات والمواطنين الأمريكيين استخدام برامج شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادر: "يتم وضع اللمسات النهائية على القرار ويمكن اتخاذه في وقت مبكر من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتم منع (كاسبرسكي لاب) من تزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى منتجات معينة وبعض خدماتها في الولايات المتحدة".

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وأشارت إلى أن "الوكالات الحكومية الأمريكية ممنوعة بالفعل من استخدام برمجيات الشركة، لكن الإجراء الجديد من قبل إدارة بايدن بفرض حظر مماثل على الشركات الخاصة سيكون غير مسبوق.

وتقول مصادر "سي إن إن" إن أحد أهداف إدارة بايدن هو تقليل المخاطر على البنية التحتية الأمريكية الحيوية، كما سينطبق الحظر على برامج مكافحة الفيروسات الخاصة بالشركة.

وبحسب الشبكة فإن أكثر من 400 مليون شخص و240 ألف شركة حول العالم يستخدمون منتجات برمجيات "كاسبرسكي لاب"، لكن من غير الواضح عدد المستخدمين الموجودين في الولايات المتحدة.

وفي مارس 2022، أدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية شركة "كاسبرسكي لاب" في قائمة الشركات التي تشكل منتجاتها، وفقا للجهة التنظيمية، تهديدا لأمن البلاد.

وقالت الشركة الروسية بدورها إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الهيئة التنظيمية بحظر استخدام الدعم الفيدرالي الأمريكي لشراء منتجاتها، وأشارت إلى أنه تم اتخاذه لأسباب سياسية.

يشار إلى إن "كاسبرسكي لاب"، هي شركة متخصصة في أمن الحواسيب، تقدم حلولا وتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات، مقرها الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو، ولها مكاتب إقليمية في مختلف دول العالم.

المصدر: تاس+RT