"سي إن إن": "تهديد الأمن القومي الأمريكي" قد يكون مرتبطا بروسيا

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر بأن بعض التهديدات الخطيرة للأمن القومي الأمريكي مرتبطة بـ"قدرات روسيا المثيرة للقلق والمزعزعة للاستقرار"، دون تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات.

وكتبت شبكة "سي إن إن" الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين ومسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، أن "التهديد مرتبط بروسيا".

إقرأ المزيد

وأشار المصدر أيضا إلى أن التهديد مرتبط بقدرات روسيا "المثيرة للقلق للغاية والمزعزعة للاستقرار". ولم تقدم القناة أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد روسيا.

وسبق أن أخطرت لجنة المخابرات بمجلس النواب جميع أعضاء الكونغرس "بالتهديد الخطير على الأمن القومي" ودعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات حول هذا الأمر حتى يتمكن الأمريكيون وحلفاؤهم من مناقشة الردود بشكل علني.

المصدر: نوفوستي