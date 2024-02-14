 
مباشر

"سي إن إن": "تهديد الأمن القومي الأمريكي" قد يكون مرتبطا بروسيا

أخبار العالم

Globallookpress Hasan Bratic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzcf

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر بأن بعض التهديدات الخطيرة للأمن القومي الأمريكي مرتبطة بـ"قدرات روسيا المثيرة للقلق والمزعزعة للاستقرار"، دون تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات.

وكتبت شبكة "سي إن إن" الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين ومسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، أن "التهديد مرتبط بروسيا".

إقرأ المزيد
ساليفان ينوي عرض
ساليفان ينوي عرض "التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي" على قادة الكونغرس

وأشار المصدر أيضا إلى أن التهديد مرتبط بقدرات روسيا "المثيرة للقلق للغاية والمزعزعة للاستقرار". ولم تقدم القناة أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد روسيا.

وسبق أن أخطرت لجنة المخابرات بمجلس النواب جميع أعضاء الكونغرس "بالتهديد الخطير على الأمن القومي" ودعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات حول هذا الأمر حتى يتمكن الأمريكيون وحلفاؤهم من مناقشة الردود بشكل علني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟