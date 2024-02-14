ساليفان ينوي عرض "التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي" على قادة الكونغرس

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أنه سيعقد يوم الخميس إحاطة لقادة الكونغرس حول بعض "التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي"، لكنه امتنع عن الكشف عن معلومات إضافية.

ووفقا لشبكة "إن بي سي"، فإننا الحديث يدور حول "تهديد أجنبي" يمكن أن يزعزع استقرار وضع الأمن القومي.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون القضية مرتبطة ببعض "القدرات الروسية". ولم تقدم القناة أي دليل يدعم هذه الاتهامات.

المصدر: RT