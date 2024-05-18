زيلينسكي يرفض "هدنة أولمبية" يريدها ماكرون ويتحدث عن أكبر ميزة لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة دعوة فرنسية لـ"هدنة أولمبية" هذا الصيف، قائلا إنها "يمكن أن تساعد روسيا فقط على تحريك قواتها ومعداتها".

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أنه "تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وجه النداء بشأن الهدنة الأولمبية"، قائلا له: "لنكن صادقين، لا أصدق ذلك".

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وأضاف زيلينسكي: "من يستطيع أن يضمن أن روسيا لن تستغل هذا الوقت لتحريك قواتها ومعداتها.. نحن ضد أي هدنة تصب في مصلحة روسيا، وإذا كانت هناك هدنة أولمبية طوال فترة الألعاب الأولمبية، أو هدنة برية، فسيكون لديهم أفضلية".

كما أشار زيلينسكي إلى أن "القيود الغربية على استخدام أوكرانيا للأسلحة المقدمة لها أعطت موسكو أكبر ميزة في الصراع".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر أنه يريد التوصل إلى "هدنة أولمبية" في جميع أنحاء العالم خلال الألعاب الأولمبية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه خلال المحادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تمت مناقشة مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن "الهدنة الأولمبية".

وأشاد الرئيس بوتين بمبادئ الهدنة الأولمبية، ووصفها بأنها مبادئ صحيحة جدا تم تطويرها على مر القرون من قبل المجتمع العالمي، مشيرا إلى أنه يتم انتهاك المبادئ الأولمبية في الغرب، بينما يطالبون روسيا بالامتثال لهذه المبادئ، حيث لا يسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية تحت العلم والنشيد الوطني الروسي.

كما أوضح أن روسيا لن توافق على هذه الشروط ولن تتنازل في هذه المسألة.

المصدر: RT + "أ ف ب"