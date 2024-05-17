 
مباشر

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطور العلاقات بين روسيا والصين

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطور العلاقات بين روسيا والصين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xk8a

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الجمعة، بأن واشنطن قلقة بشأن تطور العلاقات بين موسكو وبكين وتواصل مراقبتها عن كثب.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له يوم الجمعة: "لن أقول إننا لسنا قلقين بشأن هذه العلاقة وكيفية تطورها".

إقرأ المزيد
"فايننشال تايمز": بوتين وشي وجها صفعة للولايات المتحدة

وأكد كيربي أن واشنطن تواصل مراقبة تطور العلاقات بين موسكو وبكين عن كثب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار الصين يومي 16 و17 مايو في زيارة رسمية، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس دولة بعد إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميا.

وفي اليوم الأول من الزيارة تم التوقيع على حزمة كاملة من الوثائق حول التعاون بين البلدين، وأمضى الرئيس بوتين يومه الثاني في مدينة هاربن التي يطلق عليها اسم "موسكو الشرقية"، حيث شارك في حفل افتتاح معرض "إكسبو الروسي الصيني الثامن".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين من الصين: لا خطط حاليا لتحرير خاركوف