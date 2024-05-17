بوتين يزور كنيسة أرثوذكسية في هاربن

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كنيسة "شفاعة السيدة العذراء" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مدينة هاربن، وذلك في إطار زيارته للصين.

ويقوم الرئيس الروسي بزيارة دولة للصين هذه الأيام. وتوجه يوم أمس بالطائرة من بكين إلى هاربن، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية القريبة من الحدود مع روسيا.

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ويشار إلى أن "كنيسة شفاعة السيدة العذراء"، هي الكنيسة الأرثوذكسية الوحيدة العاملة في هاربن. وتقام الصلوات والطقوس الدينية فيها، أيام الأحد والأعياد الدينية.

وتم بناء المعبد على الطراز البيزنطي وفقا لتصميم المهندس المعماري يولي جدانوف في ستة أشهر - وتم تنفيذ البناء في الفترة من 1 يونيو إلى 14 ديسمبر 1930، وخلال الثورة الثقافية في الصين، تم إغلاق المعبد وسمحت السلطات الصينية بإعادة فتحه فقط في عام 1984.

ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي