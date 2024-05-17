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الإدارة الأمريكية تعتبر تعزيز العلاقات بين روسيا والصين "تحديا للنظام الدولي"

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الإدارة الأمريكية تعتبر تعزيز العلاقات بين روسيا والصين
AP Alexander Ryumin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن روسيا والصين تسعيان إلى "تحدي النظام الدولي".

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، إن "هاتين الدولتين وزعيميهما يتصرفان بطرق مختلفة حول العالم بشكل يتناقض مع مصالحنا في مجال الأمن القومي، ويتناقض مع مصالح العديد من حلفائنا وشركائنا".

وتابع: "ليس من المفاجئ أن هذين الزعيمين يواصلان محاولاتهما لتعزيز هذه العلاقات التي تتطور".

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واعتبر أن "ما يجمعهما هو الرغبة في تحدي النظام الدولي المبني على القواعد، وتحدي شبكة العلاقات بين الحلفاء والشركاء المواتية للولايات المتحدة".

وأضاف أن واشنطن "لم تر أي شيء مفاجئ" في اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أنه "لا يمكن القول إن هذه العلاقات واتجاه تطورها لا تقلقنا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل متابعة التطورات عن كثب.

وجاء ذلك في معرض تعليق كيربي على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين في 16 و17 مايو الجاري.

المصدر: تاس

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