السفير القطري لدى موسكو يهنئ بوتين بتوليه منصبه ويشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

هنأ السفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توليه منصب رئيس الدولة لولاية جديدة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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وقال آل ثاني في كلمة ألقاها خلال منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان: "نود تهنئة السيد فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، بصفته الشخص الذي طرح مبادرة انضمام روسيا إلى منظمة التعاون الإسلامي، كما وأرغب في نقل تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا شخصيا".

وأكد السفير على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين المستثمرين في كل من قطر وروسيا.

وأضاف: "نعلم أن تتارستان تلعب دورا خاصا في تطوير العلاقات الروسية العربية، وتجمعنا مع الجمهورية الروسية الكثير من المشاريع المشتركة ونتعاون على المستويين الرسمي والوطني".

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هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مراسيم تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء الجدد في الحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية.

كما أصدر بوتين تعليمات للحكومة الجديدة بتشكيل فريق عمل كامل في الوزارات والمديريات خلال فترة قصيرة، معولا على خبرة الوزراء الجدد وهم ممن أداروا مقاطعات روسية سابقا.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: تاس