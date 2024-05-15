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مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان

مال وأعمال

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik
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انطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

مشاهد من أروقة وفعاليات منتدى
Sputnik

المصدر: RT

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