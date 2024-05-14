روسيا.. الحكم بالسجن 19 عاما على 3 أدينوا بالتخطيط لعمل إرهابي

حكمت المحكمة العسكرية بجمهورية قراتشاي - تشيركيسيا الروسية بالسجن 18 عاما و6 أشهر على 3 أدينوا بالتواصل مع تنظيم إرهابي في سوريا، والتحضير لعمل إرهابي في تشيركيسك عاصمة الجمهورية.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي أن المحكومين أدينوا "بالتحضير لعمل إرهابي وتدربوا على تنفيذ أعمال إرهابية في قوام تنظيم إرهابي وحيازة المتفجرات، وحكموا بالسجن المشدد 18 سنة و6 أشهر".

إقرأ المزيد

وأفاد أحد الإرهابيين حسب الأمن الفدرالي الروسي، بأنهم "وصلوا إلى مدينة تشيركيسك بتوجيه من جهات إرهابية في سوريا تخاطبوا معها عبر "تلغرام"، وباشروا التخطيط لعمل إرهابي يستهدف مقرّا حكوميا لترويع سكان المدينة".

المصدر: نوفوستي