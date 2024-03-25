أعلن مستشار السياسة الأمنية في مركز الأبحاث الهنغاري للحقوق الأساسية جوزيف هورفاث أن مسؤولية "داعش" عن هجوم "كروكوس" مستبعدة حيث تصرفوا بشكل مغاير للتنظيم فلا انتحار ولا راية سوداء

وقال هورفاث لصحيفة Magyar Nemzet: "نرى اليوم الصورة التي يريدون إظهارها لنا، وليس الواقع. لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث ما يسمى (عملية العلم الكاذب)، وذلك عندما تقوم أجهزة المخابرات بتعيين هيئة أو مجموعة أخرى للقيام ببعض الأعمال".

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وأشار إلى ان "داعش" يقوم بتجنيد المقاتلين "عن قناعة، وليس من أجل المال".

وأضاف: "من المثير للاهتمام أيضا أن المجرمين فروا بعد العملية ولم يكشفوا عن أنفسهم باعتبارهم انتحاريين"، مشيرا إلى أن الإرهابيين لم يتركوا علم "داعش"، وهو أمر غريب بالنسبة للهجمات الإرهابية لهذا التنظيم.

واعتبر أن "الأمريكيين نأوا بأنفسهم بسرعة كبيرة" عن المشاركة في الهجوم الإرهابي، وهو ما يبدو أيضا إدانة ذاتية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ "داعش"

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل. فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررا إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

المصدر: نوفوستي