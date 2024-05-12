ترامب يلجأ إلى أغنية "الثعبان" لوصف المهاجرين وخطرهم

قرأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح لخوض السباق إلى البيت الأبيض كلمات أغنية قال إنها تشبه المهاجرين بالثعبان، وذلك خلال تجمع انتخابي في نيوجيرسي أمس السبت.

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وخاطب المرشح الجمهوري أنصاره الذي تجمعوا بوايلدوود، في واحد من أول تجمعات حملته الانتخابية منذ بدء محاكمته الجنائية في نيويورك، قائلا "إنها أغنية تسمى الثعبان وتتحدث عن الهجرة غير الشرعية ومدى غباء ما نفعله الآن".

وتحكي كلمات الأغنية التي تلاها ترامب قصة امرأة تهتم بثعبان ضعيف عثرت عليه قبل أن تموت مسمومة بلدغة منه. واعتبر ترامب أن "هذه هي قصة بلدنا".

ولاقت أغنية "الثعبان" التي كتبها أمريكي من أصل إفريقي، شهرة من خلال مغني السول آل ويلسون عام 1968. وهي لا تتحدث عن الهجرة لكن ترامب يستخدم كلماتها بانتظام، وقد فعل ذلك أول مرة عام 2016 وفق صحيفة واشنطن بوست.

وخلال حملته الرئاسية الأولى عام 2015، أثار ترامب صدمة بسبب تصريحات له حول المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصفهم بأنهم "مغتصبون".

ثم وعد ببناء جدار ضخم على الحدود البالغ طولها 3000 كيلومتر مع المكسيك، لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأمريكية، وهو مشروع لم ينجز.

المصدر: أ ب