بينها دولتان خليجيتان.. 5 دول تشارك في مناورات "عنقاء الأناضول - 2024" بتركيا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أن مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية 2024" جارية بنجاح في ولاية قونية وسط البلاد.

ونشرت الوزارة في حسابها على منصة "إكس" مشاهد من مناورات "عنقاء الأناضول 2024" في قيادة قاعدة الطائرات الرئيسية الثالثة في ولاية قونية.

وذكرت أن المناورات تشارك فيها قوات من أذربيجان، وقطر، وبولندا، ورومانيا، والسعودية، وتركيا.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن "عنقاء الأناضول الوطنية 2024 " ستتواصل لغاية 17 مايو الجاري.

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek olan Millî Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikata ülkemizin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurları katılıyor. #MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/QPQ8E2qnAo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2024

المصدر: الأناضول