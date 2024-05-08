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بينها دولتان خليجيتان.. 5 دول تشارك في مناورات "عنقاء الأناضول - 2024" بتركيا (فيديو)

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بينها دولتان خليجيتان.. 5 دول تشارك في مناورات
RT / Youtube
مناورات "عنقاء الأناضول - 2024" بتركيا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أن مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية 2024" جارية بنجاح في ولاية قونية وسط البلاد.

ونشرت الوزارة في حسابها على منصة "إكس" مشاهد من مناورات "عنقاء الأناضول 2024" في قيادة قاعدة الطائرات الرئيسية الثالثة في ولاية قونية.

وذكرت أن المناورات تشارك فيها قوات من أذربيجان، وقطر، وبولندا، ورومانيا، والسعودية، وتركيا.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن "عنقاء الأناضول الوطنية 2024 " ستتواصل لغاية 17 مايو الجاري.

المصدر: الأناضول

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