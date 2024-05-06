هنية يبحث مع أمير قطر إجراءات تنفيذ هدنة وقف إطلاق النار في غزة

استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاثنين خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه

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وأوضحت حركة حماس في بيان رسمي الاثنين أن هنية هاتف مساء الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ثمّن دور قطر في المباحثات التي جرت، وأطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته الحركة من الوسطاء قبل يومين وتفاصيل الاتفاق المقترح الذي تمت الموافقة عليه اليوم.

واستعرض الجانبان وفقا للبيان "الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ الاتفاق بعد أن اتخذت الحركة قرارها انطلاقا من حرصها على مصلحة الشعب الفلسطيني في القطاع".

وشدد البيان على ضرورة التقاط إسرائيل اللحظة وإعلان موافقتها على المقترح المقدم.

وأعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبالتزامن أكدت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن "عملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح يأتي في إطار العملية العسكرية المخطط لها في المنطقة".

وأشاروا إلى أنه "حتى يتم الانتهاء من الإخلاء وبدء العملية العسكرية، سيمر بعض الوقت، مما قد يسمح لحماس بتليين موقفها من أجل قبول الاتفاق"

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

كما أصدر مجلس الحرب الإسرائيلي قرارا بالإجماع لاستمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

المصدر: RT