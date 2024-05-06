الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا في غزة وأعلنا إخلاء الأحياء الشرقية لرفح استعدادا لعملية برية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء يوم الاثنين أن الجيش واصل عملياته في قطاع غزة اليوم وسيواصل القيام بذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوسائل الإعلام: "خلال اليوم، هاجم سلاح الجو أكثر من 50 هدفا في منطقة رفح".

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وأضاف دانيال هاغاري "أعلنا إخلاء سكان الأحياء الشرقية لرفح في إطار الاستعدادات لعملية برية في المنطقة".

ودعا الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من رفح إلى الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة قريبة تمهيدا لهجوم بري على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وطالب المتحدث خلال مؤتمر صحفي سكان رفح بالتحرك نحو منطقة المواصي بخان يونس، مؤكدا أنهم سيجدون هناك مساعدات إنسانية كاملة.

إلى ذلك، قال المتحدث تعليقا على موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، إن إسرائيل تدرس بشكل جاد أي رد يساهم في إعادة المتحجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

ووافقت حركة حماس يوم الاثنين على مقترح وقف إطلاق النار.

وذكرت إذاعة الجيش أن مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه إسرائيل بعد لكنها تدرسه وسترد عليه.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية