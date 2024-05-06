دبلوماسيون بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة يوجهون رسالة حادة إلى وزارة الخارجية في تل أبيب

وجه دبلوماسيون بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة رسالة واضحة وحادة إلى وزارة الخارجية في تل أبيب بشأن العلاقات مع مصر.

وذكرت قناة "13" العبرية أنه وفي ظل التخوف المصري من عملية إسرائيلية في رفح ستؤدي إلى تدفق الفلسطينيين من إلى الأراضي المصرية، بعث الدبلوماسيون الإسرائيليون المتمركزون في مصر برسالة واضحة وحادة إلى وزارة الخارجية حذروا فيها من أنه حدوث خرق في العلاقات الدولية.

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وأكد الدبلوماسيون الإسرائيليون بأنهم يمرون بـ"مرحلة دراماتيكية في العلاقات مع مصر".

وقالوا في رسالتهم: "إذا حدث اقتحام من رفح إلى مصر فسنكون في وضع سيء".

وفي وقت سابق اليوم حذرت الخارجية المصرية من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب غزة لما ينطوي عليه "هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني".

وفي البيان طالبت مصر إسرائيل بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة".

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وأكدت مصر أنها "تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة".

وللتذكير، فقد أفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن مصر رفعت حالة التأهب العسكري في شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة عقب بدء إجلاء مواطني غزة من رفح.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين قولهما إن مصر رفعت مستوى التأهب في شمال سيناء بالتزامن مع قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق امر بإخلائها شرق رفح تمهيدا لبدء عملية الاجتياح.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت بأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر، مساء الأحد، ببدء عملية إجلاء السكان من رفح جنوب قطاع غزة صباح الاثنين.

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ودعا الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من رفح والبالغ عددهم نحو 100 ألف، إلى الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة قريبة تمهيدا لهجوم بري على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي سكان رفح بالتحرك نحو منطقة المواصي بخان يونس، مؤكدا أنهم سيجدون هناك مساعدات إنسانية كاملة.

جدير بالذكر أن حركة حماس مساء الاثنين أعلنت أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

المصدر: RT + قناة "13" العبرية