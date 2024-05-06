تقارير: قلق في إسرائيل بسبب وقف إدارة بايدن للمرة الأولى شحنة ذخيرة

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، وفق تقارير تناقلتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، لكنها لم تكشف عن سبب اتخاذ القرار.

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وقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" إن التعليق غير مرتبط بعملية إسرائيلية محتملة في رفح ولا يؤثر على الشحنات الأخرى المقدمة.

وردا على سؤال حول الشحنة المتوقفة مؤقتا، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي إلى أن المساعدة الأمنية مستمرة لإسرائيل.

وقال المتحدث: "لقد زادت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية لإسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر، ومررت أكبر اعتماد تكميلي على الإطلاق للمساعدة الطارئة لإسرائيل، وقادت تحالفا غير مسبوق للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، وسوف تستمر في القيام بما هو ضروري لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من التهديدات التي تواجهها".

وقالت "سي إن إن" إن سبب وقف الشحنة غير واضح حتى الآن.

وكان موقع "واللا" الإسرائيلي و"أكسيوس" الأمريكي أفادا بأن إدارة بادين، أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أمريكية الصنع كانت متجهة إلى إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن وقف شحنة الذخيرة "أثار قلقا جديا داخل الحكومة الإسرائيلية"، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها واشنطن بتأخير شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي. وذكر التقرير أن هذه الخطوة "تسببت في قلق كبير" لدى الحكومة في تل أبيب، وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين "يحاولون منذ أيام" معرفة سبب تعطيل الشحنة.

واوضح المسؤولون الإسرائيليون أن الشحنة، التي تضمنت ذخيرة للجيش الإسرائيلي، "كان من المفترض أن تغادر إلى إسرائيل قبل أن يتم إيقافها في مرحلة ما بأمر من واشنطن" فيما رفضت إدارة بايدن التعليق.

المصدر: وكالات