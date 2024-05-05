"أكسيوس": الولايات المتحدة لأول مرة تعلق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل

أفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة أوقفت إرسال الذخيرة والأسلحة إلى تل أبيب للمرة الأولى منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت البوابة: "قال مسؤولون إسرائيليون إن إمداد إسرائيل بالذخيرة توقف الأسبوع الماضي".

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وأشارت إلى أن تعليق الإمدادات هذه هو الأول منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما هاجمت "حماس" إسرائيل.

وأكد أن هذا التوقف أثار "قلقا شديدا" في الحكومة الإسرائيلية.

وحث 88 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الجمعة الماضية الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم تبدل الحكومة الإسرائيلية إدارتها لحربها مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة سلمت إلى البيت الأبيض، عن "مخاوف بالغة بشأن إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة في ما يتعلق بتعمد احتجاز وإبطاء المساعدات الإنسانية".

وأكدوا أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدة الإنسانية المدعومة من واشنطن إلى غزة "ساهمت في كارثة إنسانية للسكان غير مسبوقة".

المصدر: "نوفوستي"