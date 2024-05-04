 
مباشر

نواب ديمقراطيون يحضون بايدن على تشديد الضغط على إسرائيل بشأن المساعدات لغزة

أخبار العالم

نواب ديمقراطيون يحضون بايدن على تشديد الضغط على إسرائيل بشأن المساعدات لغزة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xh4y

حض 88 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الجمعة الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم تبدل الحكومة الإسرائيلية إدارتها لحربها مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة سلمت إلى البيت الأبيض، عن "مخاوف بالغة بشأن إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة في ما يتعلق بتعمد احتجاز المساعدات الإنسانية".

وأكدوا أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدة الإنسانية المدعومة من واشنطن إلى غزة "ساهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وطلب موقعو الرسالة من الرئيس الديمقراطي أن يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح أن أي عقبة أمام إدخال المساعدة إلى غزة "تعرض للخطر إمكانية حصوله على المزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد
سناتور أمريكي يشكك في تقييم واشنطن لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي
سناتور أمريكي يشكك في تقييم واشنطن لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي

إلا أن الرسالة استثنت من أي تعليق محتمل للمساعدة الأمريكية أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مثل القبة الحديدية.

وأكدت الرسالة "نواصل دعمنا الحازم لمنح إسرائيل تمويلا دفاعيا يسمح لها بإنقاذ أرواح".

وبين موقعي الرسالة أعضاء في لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، يواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه غير المشروط لإسرائيل.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا